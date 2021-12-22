У США з фонду допомоги бізнесу та населенню під час пандемії коронавірусу вкрали $100 мільярдів

У США з фонду на підтримку населення та бізнесу в період пандемії коронавірусу вкрали приблизно $100 мільярдів.

Про це з посиланням на Секретну службу США повідомляє Associated Press.

За словами координатора національного агентства боротьби з шахрайством у звʼязку з пандемією Роя Дотсона, підрахунки ґрунтуються на даних секретних служб, Міністерства праці та Управління малого бізнесу. Водночас сюди не включили справи про шахрайство щодо COVID-19, порушеними Міністерством юстиції.

Також Дотсон уточнив, що більша частина цих коштів повʼязана з шахрайством із допомогою людям, які залишилися без роботи. Міністерство праці повідомило, що майже $87 мільярдів допомоги з безробіття могли бути виплачені неналежним чином.