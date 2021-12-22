В США из фонда помощи бизнесу и населению во время пандемии коронавируса украли $100 миллиардов

В США из фонда в поддержку населения и бизнеса в период пандемии коронавируса украли около $100 миллиардов.

Об этом со ссылкой на Секретную службу США сообщает Associated Press.

По словам координатора национального агентства по борьбе с мошенничеством в связи с пандемией Роя Дотсона, подсчеты основываются на данных секретных служб, Министерства труда и Управления малого бизнеса. В то же время сюда не включили дела о мошенничестве в связи с COVID-19, возбужденные Министерством юстиции.

Также Дотсон уточнил, что большая часть этих средств связана с мошенничеством с помощью для оставшихся без работы людей. Министерство труда сообщило, что около $87 миллиардов пособия по безработице могли быть выплачены ненадлежащим образом.