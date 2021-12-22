В США из фонда помощи бизнесу и населению во время пандемии коронавируса украли $100 миллиардов

В США из фонда в поддержку населения и бизнеса в период пандемии коронавируса украли около $100 миллиардов.
Об этом со ссылкой на Секретную службу США сообщает Associated Press.
По словам координатора национального агентства по борьбе с мошенничеством в связи с пандемией Роя Дотсона, подсчеты основываются на данных секретных служб, Министерства труда и Управления малого бизнеса. В то же время сюда не включили дела о мошенничестве в связи с COVID-19, возбужденные Министерством юстиции.
Также Дотсон уточнил, что большая часть этих средств связана с мошенничеством с помощью для оставшихся без работы людей. Министерство труда сообщило, что около $87 миллиардов пособия по безработице могли быть выплачены ненадлежащим образом.
Секретная служба заявила, что конфисковала более $1,2 миллиарда при расследовании случаев мошенничества со страхованием на случай безработицы и ссудой для предприятий и вернула в фонд свыше $2,3 миллиарда. Сейчас ведется более 900 уголовных расследований по мошенничеству, связанному с пандемией, арестованы 100 человек.
Министерство юстиции заявило, что привлекло к ответственности более 150 обвиняемых по более чем 95 уголовным делам о мошенничестве и конфисковало более $75 миллионов.
- В марте 2020 года США выделили $2,2 триллиона для поддержки американской экономики во время пандемии.
- В марте 2021 года президент США Джо Байден подписал новый пакет поддержки экономики в условиях пандемии на $1,9 триллиона. Сюда вошли единовременная поддержка каждому гражданину в размере $1,4 тысячи, помощь обедневшим городам — $350 миллиардов, еще $130 миллиардов — школам, $14 миллиардов — на распространение вакцины, выплата $300 в неделю безработным, продовольственная помощь, погашение долгов за жилье, оплата за уход за детьми и прочее.