SpaceX перенесла запуск українського супутника «Січ-2-30»

Компанія SpaceX запустить український супутник «Січ-2-30» з американського космодрому 13 січня 2022 року, а не 10 січня, як планувалося.
Про це повідомив розробник супутника КБ «Південне».
Супутник вже інтегрований із важкою ракетою-носієм Falcon 9 і готовий до запуску. 20 грудня КБ «Південне» і нідерландська компанія ISILAUNCH (інтегратор місії) підписали відповідний протокол.
- За планом «Січ-2-30» фотографуватиме Землю і територію України протягом пʼяти років на висоті 663—682 км. Це дозволить контролювати використання лісових масивів і водних ресурсів, вирубування лісів, а також стежити за пожежами. Супутник увійде в групу із 7 апаратів, які мають запустити протягом пʼяти років.