Український супутник «Січ-2-30» готовий до виходу на орбіту. Запуск призначили на 10 січня

Український супутник «Січ-2-30», створений КБ «Південне» у Дніпрі, пройшов усі заплановані випробування і найближчими днями вирушить до США. Його запуск на орбіту Землі призначили на 10 січня 2022 року.
Як повідомив голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай, запускатимуть «Січ-2-30» зі стартового майданчика на мисі Канаверал. Звідти стартують майже всі ракети-носії американської SpaceX. Виводитиме супутник ракета Falcon-9.
«Державне космічне агентство України та КБ «Південне» спрацювали без відхилень від графіку. Усі параметри супутника відповідають поставленим технічним вимогам», — заявив Тафтай.
У США супутник пройде додаткову перевірку, після чого його стикують із Falcon-9.
- «Січ 2-30» фотографуватиме Землю, зокрема й територію України. Це дозволить контролювати використання лісових масивів і водних ресурсів, вирубування лісів, а також стежити за пожежами. Супутник увійде до групи із 7 апаратів, які мають запустити протягом 5 років.