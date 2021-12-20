У Німеччині затримали ексочільника Генштабу Грузії часів Саакашвілі. Він громадянин України

Німецька поліція в аеропорту Берліну затримала Георгія Каландадзе — колишнього начальника Генерального штабу Грузії періоду президентства Міхеіла Саакашвілі. Каландадзе є громадянином України і займає посаду радника у Національній гвардії.

Генпрокуратура Грузії повідомила, що Каландадзе був у розшуку. Його звинувачують у незаконному позбавленні волі і тортурах громадянина Грузії Елберта Коберідзе у липні 2012 року. У цій справі також фігурують заступник міністра оборони Грузії Давид Ахалая, голова Головного управління департаменту конституційної безпеки Абхазької автономної республіки Роман Шаматава і голова Департаменту військової поліції Мегіс Кардава, якого у вересні цього року екстрадували з України до Грузії.

За даними слідства, 28 липня 2012 року поліцейські незаконно затримали Коберідзе і доставили до Управління військової поліції у Тбілісі у наручниках та з мішком на голові. Наступного дня Ахалая, Шаматава, Кардава та Каландадзе нібито вибивали з нього зізнання у підготовці теракту, а потім закрили на кілька днів в одній із кімнат.

У прокуратурі заявили, що проситимуть екстрадиції Каландадзе. На батьківщині йому загрожує від 12 до 14 років увʼязнення.