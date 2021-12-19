Pfizer заявила, що дві дози її вакцини для дітей до 5 років виявилися неефективними. Спробують третю

Для дітей Pfizer зменшила дозування препарату. Для вікової групи віком від 12 років доза становить 30 мікрограмів вакцини. Дозу для дітей від 5 до 11 років знизили до 10 мкг, для найменших — до 3 мкг.

Випробування вакцини Pfizer від коронавірусу серед дітей віком 5 років показали, що дві дози не забезпечують очікуваного імунітету.

Ранні тести показували, що доза в 3 мікрограми викликає сильну імунну відповідь у дітей та мінімізує ризик побічних ефектів. Але проміжні дані, які отримала незалежна рада з моніторингу та безпеки Pfizer, показує, що цей режим малих доз не викликав очікуваної імунної відповіді у дітей віком до 5 років.

У результаті компанія вирішила додати до випробувань третю дозу. «Дослідження тепер буде включати оцінку третьої дози у 3 мікрограми, отриманої принаймні через два місяці після другої дози, щоб перевірити, чи забезпечує вона високий рівень захисту в цій юній віковій групі», — заявили в компанії.