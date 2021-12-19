Pfizer заявила, что две дозы ее вакцины для детей до 5 лет оказались неэффективными. Попробуют третью

Испытания вакцины Pfizer от коронавируса среди детей в возрасте 5 лет показали, что две дозы препарата не обеспечивают ожидаемого иммунитета.

Об этом пишет CNN.

Для детей Pfizer снизила дозировку препарату. Для возрастной группы от 12 лет доза составляет 30 микрограмм вакцины. Дозу для детей от 5 до 11 лет снизили до 10 мкг, для самых маленьких — до 3 мкг.