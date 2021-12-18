Зеленський підписав закон про спецумови оподаткування резидентів «Дія City»

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 5376, який вносить зміни до Податкового кодексу для створення спеціального режиму оподаткування в «Дія City».

Про це повідомляє пресслужба президента.

Податкові пільги стосуватимуться лише IT-компаній, які стануть резидентами «Дія City». Їхні працівники повинні будуть сплачувати 22% від мінімальної зарплати (ЄСВ), 1,5% військового збору та 5% податку на доходи фізичних осіб. Зараз в Україні за такою самою податковою схемою працюють ФОП 3 групи, але без військового збору. Натомість такі працівники матимуть всі права та пільги найманих робітників, зокрема офіційні лікарняні, відпустки, трудовий стаж тощо.

Умови оподаткування діятимуть протягом 25 років на всіх працівників компаній-резидентів.

Компанії-резиденти зможуть обирати між податком на прибуток (18%) і податком на виведений капітал (9%).

Закон також впроваджує певні пільги для інвесторів в українську IT-галузь.