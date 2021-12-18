Зеленский подписал закон о спецусловиях налогообложения резидентов «Дія City»

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 5376, который вносит изменения в Налоговый кодекс для создания специального режима налогообложения в «Дія City».

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Налоговые льготы будут касаться только IT-компаний, которые станут резидентами «Дія City». Их работники должны будут платить 22% минимальной зарплаты (ЕСВ), 1,5% военного сбора и 5% налога на доходы физических лиц. Сейчас в Украине по такой же налоговой схеме работают ФЛП 3 группы, но без военного сбора. В свою очередь такие работники будут иметь все права и льготы наемных работников, в том числе официальные больничные, отпуск, трудовой стаж и так далее.

Условия налогообложения будут действовать в течение 25 лет на всех работников компаний-резидентов.

Компании-резиденты смогут выбирать между налогом на прибыль (18%) и налогом на выведенный капитал (9%).

Закон также вводит определенные льготы для инвесторов в украинскую IT-отрасль.