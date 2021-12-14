Рада приняла налоговый закон для «Дія City». Какие налоги будут платить айтишники

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс для создания специального режима налогообложения в «Дія City».

За соответствующий законопроект № 5376 проголосовали 285 нардепов.

222 голоса дала фракция «Слуга народа», по 15 — фракция «Голос» и группа «За майбутнє», 19 — группа «Довіра», а также 13 внефракционных нардепов и 1 нардеп из ОПзЖ.

Налоговые льготы будут касаться только IT-компаний, которые станут резидентами «Дія City». Их работники должны будут платить 22% минимальной зарплаты (ЕСВ), 1,5% военного сбора и 5% налога на доходы физических лиц. Сейчас в Украине по такой же налоговой схеме работают ФЛП 3 группы, но без военного сбора. В свою очередь, такие работники будут иметь все права и льготы наемных работников, в том числе официальные больничные, отпуска, трудовой стаж и т. д.

Также сами компании смогут выбирать между налогом на прибыль (18%) и налогом на выведенный капитал (9%).

Кроме этого, законопроект вводит определенные льготы для инвесторов в украинскую IT-отрасль.