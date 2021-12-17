Дослідження: вакцина Moderna вчетверо частіше провокує міокардит, ніж препарат Pfizer

Вакцина компанії Moderna від COVID-19 учетверо частіше може викликати запалення серцевого м’яза, що є дуже рідкісним побічним ефектом, ніж вакцина від Pfizer-BioNTech.

Про це пише Reuters.

Такі дані дослідження, проведеного у Данії і опублікованого у Британському медичному журналі. У ньому взяли участь майже 85% данців, або 4,9 мільйона осіб, віком від 12 років. Спеціалісти досліджували зв’язок між мРНК-вакцинами проти COVID-19 й випадками міокардиту.

Дослідники з данського Statens Serum Institute виявили лише 1 випадок міокардиту на 71 тисячу вакцинованих Pfizer-BioNTech й 1 випадок на 24 тисячі вакцинованих Moderna. У дослідженні йдеться, що більшість випадків були легкими.

Автор дослідження Андерс Хвійд підкреслив, що ці результати «не захмарюють» численні переваги вакцинації, а також зазначив, що зараження COVID-19 саме по собі також пов’язане з ризиком запалення серцевого м’яза.