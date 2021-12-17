Исследование: вакцина Moderna в четыре раза чаще провоцирует миокардит, чем препарат Pfizer

Вакцина компании Moderna от COVID-19 в четыре раза чаще может вызвать воспаление сердечной мышцы, что является очень редким побочным эффектом, чем вакцина от Pfizer-BioNTech.

Об этом пишет Reuters.

Таковы данные исследования, проведенного в Дании и опубликованного в Британском медицинском журнале. В нем приняли участие почти 85% датчан, или 4,9 миллиона человек в возрасте от 12 лет. Специалисты исследовали связь между мРНК-вакцинами против COVID-19 и случаями миокардита.

Исследователи из датского Statens Serum Institute обнаружили лишь 1 случай миокардита на 71 тысячу вакцинированных Pfizer-BioNTech и 1 случай на 24 тысячи вакцинированных Moderna. В исследовании говорится, что большинство случаев было легким.

Автор исследования Андерс Хвиид подчеркнул, что эти результаты «не затмевают многочисленные преимущества вакцинации», а также отметил, что заражение COVID-19 само по себе также связано с риском воспаления сердечной мышцы.