Boeing планує виготовляти літаки в метавсесвіті

Американський виробник авіалайнерів Boeing заявив про плани побудувати свій перший літак у метавсесвіті.

Про це пише Reuters.

Boeing хоче створити та зʼєднати віртуальні тривимірні копії цифрового двійника літака з виробничою системою, яка здатна запускати симуляцію. Згідно зі стратегією, компанія планує використовувати роботів, які комунікуватимуть між собою, а інженери по всьому світу будуть звʼязуватися за допомогою гарнітури HoloLens виробництва Microsoft.

Головний інженер Boeing Грег Хіслоп заявив, що нові інструменти матимуть ключове значення. Boeing планує вивести нову авіацію на ринок через 4—5 років. Компанія розраховує перейти в цифрову екосистему через два роки.