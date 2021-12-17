Boeing планирует производить самолеты в метавселенной

Американский производитель авиалайнеров Boeing заявил о планах построить свой первый самолет в метавселенной.

Об этом пишет Reuters.

Boeing хочет создать и соединить виртуальные трехмерные копии цифрового двойника самолета с производственной системой, способной запускать симуляцию. Согласно стратегии, компания планирует использовать роботов, которые будут коммуницировать между собой, а инженеры по всему миру будут связываться с помощью гарнитуры HoloLens производства Microsoft.

Главный инженер Boeing Грэг Хислоп заявил, что новые инструменты будут иметь ключевое значение. Boeing планирует вывести новую авиацию на рынок через 4—5 лет. Компания рассчитывает перейти в цифровую экосистему через два года.