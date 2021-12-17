Проти трьох нардепів від «Слуги народу» та «Євросолідарності» порушили справи через декларації

Проти народних депутатів від «Слуги народу» Олександра Куницького і Миколи Кириченка, а також Михайла Забродського від «Європейської солідарності», порушено кримінальні провадження за статтею про недостовірне декларування (ч. 1 ст. 366-2 КК).

Про це повідомляє «Слово і Діло» з посиланням на відповідь Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Справи порушила генеральний прокурор Ірина Венедіктова за результатами висновків НАЗК та матеріалів повних перевірок декларацій, поданих зазначеними нардепами.

Чи було відкрито провадження щодо депутатки від СП Анни Колісник, у НАЗК не повідомили.

Видання зазначає, що у декларації Кириченка Нацагентство виявило порушень на 1,3 млн грн, у декларації Куницького — на 2,3 млн грн, а Забродський не вказав у декларації орендований будинок на 166,2 квадратних метрів.