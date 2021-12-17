Против трех нардепов от «Слуги народа» и «Евросолидарности» возбудили дела из-за деклараций

В отношении народных депутатов от «Слуги народа» Александра Куницкого и Николая Кириченко, а также Михаила Забродского от «Европейской солидарности», возбуждены уголовные производства по статье о недостоверном декларировании (ч. 1 ст. 366-2 УК).

Об этом сообщает «Слово и дело» со ссылкой на ответ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Дела возбудила генеральный прокурор Ирина Венедиктова по результатам выводов НАПК и материалов полных проверок деклараций, поданных указанными нардепами.

Было ли открыто производство в отношении депутатки от СН Анны Колесник, в НАПК не сообщили.

Издание отмечает, что в декларации Кириченко Нацагентство выявило нарушений на 1,3 млн грн, в декларации Куницкого — на 2,3 млн грн, а Забродский не указал в декларации арендованный дом на 166,2 квадратных метров.