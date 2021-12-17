Лідери країн-членів ЄС домовились не вводити невиправданих обмежень на туристичні поїздки

Лідери-країн членів ЄС домовилися не вводити невиправданих обмежень на туристичні поїздки. Країни повинні виконувати рекомендації Ради ЄС.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумки засідання Європейської Ради.

Лідери країн-членів ЄС обговорили ситуацію з поширенням нового штаму «Омікрон» і узгодили, що саме вакцинація та бустерні дози є ключовим елементом протидії пандемії.

«Лідери ЄС наголосили на необхідності скоординованих зусиль для реагування на зміну ситуації, що ґрунтуються на максимально наукових доказах. Вони повторили, що будь-які обмеження повинні ґрунтуватися на об’єктивних критеріях і не підривати функціонування єдиного ринку чи непропорційно перешкоджати вільному пересуванню між країнами ЄС або мандрівкам до Євросоюзу», — зазначається у документі.

Тому країни-члени ЄС повинні прийняти рекомендації Ради Євросоюзу з приводу так званих несуттєвих поїздок.