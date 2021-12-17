Лідери країн-членів ЄС домовились не вводити невиправданих обмежень на туристичні поїздки

Лідери-країн членів ЄС домовилися не вводити невиправданих обмежень на туристичні поїздки. Країни повинні виконувати рекомендації Ради ЄС.
Про це йдеться у спільній заяві за підсумки засідання Європейської Ради.
Лідери країн-членів ЄС обговорили ситуацію з поширенням нового штаму «Омікрон» і узгодили, що саме вакцинація та бустерні дози є ключовим елементом протидії пандемії.
«Лідери ЄС наголосили на необхідності скоординованих зусиль для реагування на зміну ситуації, що ґрунтуються на максимально наукових доказах. Вони повторили, що будь-які обмеження повинні ґрунтуватися на об’єктивних критеріях і не підривати функціонування єдиного ринку чи непропорційно перешкоджати вільному пересуванню між країнами ЄС або мандрівкам до Євросоюзу», — зазначається у документі.
Тому країни-члени ЄС повинні прийняти рекомендації Ради Євросоюзу з приводу так званих несуттєвих поїздок.
- Європейський Союз вирішив кардинально змінити правила в’їзду до країн-членів. У ЄС більше не будуть вести списки «зелених» та «червоних» країн, а дозволять в’їзд усім, хто вакцинований або одужав від коронавірусу. У ЄС пропонують, щоб з 10 січня 2022 року усі країни-члени ЄС (крім Ірландії), а також країни, які входять до Шенгенської зони (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія), дозволили в’їзд туристам, які вакцинувалися не лише препаратами, схваленими у ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), а й схваленими ВООЗ (CoronaVac, Sinopharm, Covishield, Covaxin).
- Наступний етап послаблення запланований на 1 березня 2022 року. З цієї дати ЄС планує повністю відмовитися від переліку безпечних для в’їзду країн. Таким чином, всі держави-члени Євросоюзу повинні дозволити в’їзд з будь-якою метою для вакцинованих людей та тих, хто одужав від коронавірусу, незалежно від держави, з якої вони прибувають. Невакциновані ж люди зможуть потрапити в ЄС винятково за певних умов (зазвичай туризму серед таких умов немає).