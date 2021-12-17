Лидеры стран-членов ЕС договорились не вводить неоправданные ограничения на туристические поездки

Лидеры-страны членов ЕС договорились не вводить неоправданных ограничений на туристические поездки. Страны должны следовать рекомендациям Совета ЕС.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания Европейского Совета.

Лидеры стран-членов ЕС обсудили ситуацию с распространением нового штамма «Омикрон» и согласовали, что именно вакцинация и бустерные дозы являются ключевым элементом противодействия пандемии.

«Лидеры ЕС отметили необходимость скоординированных усилий для реагирования на изменение ситуации, основываясь на максимально научных доказательствах. Они повторили, что любые ограничения должны основываться на объективных критериях и не подрывать функционирование единого рынка или непропорционально препятствовать свободному передвижению между странами ЕС или путешествиям в Евросоюз», — отмечается в документе.

Поэтому страны-члены должны принять рекомендации Совета Евросоюза по поводу так называемых несущественных поездок.