Лидеры стран-членов ЕС договорились не вводить неоправданные ограничения на туристические поездки

Лидеры-страны членов ЕС договорились не вводить неоправданных ограничений на туристические поездки. Страны должны следовать рекомендациям Совета ЕС.
Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания Европейского Совета.
Лидеры стран-членов ЕС обсудили ситуацию с распространением нового штамма «Омикрон» и согласовали, что именно вакцинация и бустерные дозы являются ключевым элементом противодействия пандемии.
«Лидеры ЕС отметили необходимость скоординированных усилий для реагирования на изменение ситуации, основываясь на максимально научных доказательствах. Они повторили, что любые ограничения должны основываться на объективных критериях и не подрывать функционирование единого рынка или непропорционально препятствовать свободному передвижению между странами ЕС или путешествиям в Евросоюз», — отмечается в документе.
Поэтому страны-члены должны принять рекомендации Совета Евросоюза по поводу так называемых несущественных поездок.
- Европейский Союз решил кардинально изменить правила въезда в страны-члены. В ЕС больше не будут вести списки «зеленых» и «красных» стран, а разрешат въезд всем, кто вакцинирован или выздоровел от коронавируса. В ЕС предлагают, чтобы с 10 января 2022 года все страны-члены ЕС (кроме Ирландии), а также страны, входящие в Шенгенскую зону (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), разрешили въезд туристам, которые вакцинировались не только препаратами, одобренными в ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), но и одобренными ВОЗ (CoronaVac, Sinopharm, Covishield, Covaxin).
- Следующий этап ослабления запланирован на 1 марта 2022 года. С этой даты ЕС планирует полностью отказаться от перечня безопасных для въезда стран. Таким образом все государства-члены должны разрешить въезд с любой целью для вакцинированных людей и тех, кто выздоровел от коронавируса, независимо от государства, из которого они прибывают. Невакцинированные люди смогут попасть в ЕС исключительно при определенных условиях (как правило, туризма среди таких условий нет).