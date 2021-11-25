ЕС изменит правила для въезда — с 1 марта туда будут всегда пускать вакцинированных из всех стран

Европейский Союз решил кардинально изменить правила въезда в страны-члены. В ЕС больше не будут вести списки «зеленых» и «красных» стран, а разрешат въезд всем, кто вакцинирован или выздоровел от коронавируса.

Соответствующие предложения были озвучены в Европейской комиссии.

В ЕС предлагают, чтобы с 10 января 2022 года все страны-члены ЕС (кроме Ирландии), а также страны, входящие в Шенгенскую зону (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), разрешили въезд туристам, которые вакцинировались не только препаратами, одобренными в ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), но и одобренными ВОЗ (CoronaVac, Sinopharm, Covishield, Covaxin). В настоящее время страны-члены ЕС могут выбирать, разрешать ли въезд туристам, которые вакцинировались одобренными ВОЗ препаратами.

Также те, кто выздоровел от коронавируса в течение 180 дней до поездки, тоже должны иметь возможность въехать в любую страну ЕС с 10 января 2022 года.

В то же время в Еврокомиссии отмечают, что выздоровевшие или вакцинированные вакцинами, не одобренными в ЕС, но одобренными ВОЗ, должны перед въездом сдать тест на коронавирус.

Все вакцинированные туристы должны завершить процесс вакцинации максимум за 9 месяцев до въезда в ЕС или получить бустерную дозу. Это правило тоже заработает с 10 января 2022 года.

В то же время, дети с 6 до 17 лет тоже могут путешествовать в ЕС с негативным ПЦР-тестом, даже если они не будут вакцинированы. Но страны-члены могут по своему выбору ввести для них дополнительное тестирование или карантин. Детям до 6 лет не требуются ни тесты, ни вакцинация.

Следующий этап ослабления запланирован на 1 марта 2022 года. С этой даты ЕС планирует полностью отказаться от перечня безопасных для въезда стран. Таким образом, все государства-члены должны разрешить въезд с любой целью для вакцинированных людей и тех, кто выздоровел от коронавируса, независимо от государства, из которого они прибывают. Невакцинированные же люди смогут попасть в ЕС исключительно при определенных условиях (обычно, туризма среди таких условий нет).

«Частые обновления списка усложняют туристам планирование своих путешествий. Новые правила обеспечат большую четкость и наглядность для туристов и сделают систему более работоспособной. С ростом масштабов вакцинации во всем мире также есть смысл упразднить ограничения на поездки на основе статуса человека, а не страны, из которой он приехал», — подчеркнули в Еврокомиссии.

Теперь все нововведения должен окончательно утвердить Совет ЕС. Тогда они вступят в силу.