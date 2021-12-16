Цей рік став рекордним за кількістю затриманих журналістів у світі. У лідерах Китай, Мʼянма і Білорусь

Правозахисна організація «Репортери без кордонів» (RSF) повідомила у своєму звіті, що станом на 1 грудня у всьому світі затриманими або заарештованими залишаються 488 журналістів /працівників ЗМІ.

У звіті від 16 грудня зазначено, що це найбільша кількість затриманих з того часу, як організація публікує звіти.

За 2021 рік кількість працівників ЗМІ, затриманих у звʼязку з їхньою роботою, зросла на 20% порівняно із минулим роком, головним чином через репресії у Мʼянмі, Білорусі та Гонконзі.

Ніколи раніше організація не реєструвала стільки затриманих жінок-журналістів — 60 із них нині позбавлені волі через свою професію. У Китаї у вʼязниці перебувають 19 журналісток, у тому числі володарка премії RSF 2021 Чжан Чжань. У Білорусі під вартою перебувають 17 журналісток, а у Мʼянмі – 9.

Загалом у Китаї під вартою 127 працівників ЗМІ: у Мʼянмі — 53, у Вʼєтнамі — 43, Білорусі — 32, а у Саудівській Аравії — 31.

При цьому 2021 рік показав найнижчу цифру за кількістю вбитих журналістів — 46. Здебільшого це повʼязано із затишшям у військових конфліктах у Сирії, Іраку та Ємені. Найбільше журналістів цього року загинуло у Мексиці (7) та Афганістані (6).