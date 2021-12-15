У Донецькій області депутат від «Слуги народу» вистрибнув із вікна п’ятого поверху

За попередніми даними, 35-річний чоловік прийшов додому та стрибнув із вікна квартири на п’ятому поверсі, унаслідок падіння він отримав травми, несумісні з життям.

Про це повідомили у Покровському райуправлінні поліції Донецької області.

У місті Селидове, що на Донеччини, 15 грудня депутат міської ради звів рахунки з життям.

Також у поліції зазначили, що трагедія сталася на очах у семирічного сина загиблого, який у цей момент був вдома. Наразі з дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи.

Слідчі попередньо відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «Самогубство», поліція перевіряє всі версії події.

Як розповіли у регіональному осередку партії «Слуга народу», загиблим є голова фракції СН Селидівської міської ради Леонід Осипов.