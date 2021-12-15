Новини

Національне управління архівів і записів США оприлюднило сотні документів у справі про вбивство Джона Кеннеді

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Національне управління архівів і записів США оприлюднило сотні раніше закритих для загалу документів, повʼязаних із розслідуванням вбивства президента Джона Кеннеді.

Добірка з майже 1 500 відсканованих матеріалів зʼявилася на сайті установи 15 грудня.

«Загалом колекція складається з понад 5 мільйонів сторінок, повʼязаних із вбивством: записів, фотографій, кінофільмів, звукозаписів та артефактів. Більшість записів відкрито для дослідження», — йдеться у повідомленні управління.

Також в управлінні наголосили, що оприлюднили матеріали на виконання меморандуму президента Джо Байдена.

Багато оприлюднених документів стосуються вбивці Кеннеді — Лі Харві Освальда. До того ж, у багатьох матеріалах вказується про напруженість між США та Кубою, оцінюються заяви її лідера Фіделя Кастро.

Записи можна переглянути або завантажити у вигляді PDF-файлів. Сайт також пропонує текстовий пошук для читачів за ключовими темами чи фразами.

  • Тридцять п’ятого президента США Джона Кеннеді застрелили в Далласі 22 листопада 1963 року, коли він їхав у кортежі. Розслідування встановило, що вбивство скоїв Лі Харві Освальд. За кілька днів Освальда заарештували, але чоловіка застрелили у відділку поліції у прямому ефірі.
  • Відтоді з’явилися численні теорії, кому було вигідне вбивство президента США, але жодна не знайшла підтвердження.
  • У 1992 році президент США Джордж Буш — старший надав усім документам, що містять інформацію про вбивство Кеннеді, гриф секретності терміном на 25 років.
  • У 2017 році уряд США опублікував кількома пакетами понад 20 тисяч раніше засекречених документів у справі про вбивство президента Кеннеді.