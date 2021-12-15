Національне управління архівів і записів США оприлюднило сотні документів у справі про вбивство Джона Кеннеді

Національне управління архівів і записів США оприлюднило сотні раніше закритих для загалу документів, повʼязаних із розслідуванням вбивства президента Джона Кеннеді.

Добірка з майже 1 500 відсканованих матеріалів зʼявилася на сайті установи 15 грудня.

«Загалом колекція складається з понад 5 мільйонів сторінок, повʼязаних із вбивством: записів, фотографій, кінофільмів, звукозаписів та артефактів. Більшість записів відкрито для дослідження», — йдеться у повідомленні управління.

Також в управлінні наголосили, що оприлюднили матеріали на виконання меморандуму президента Джо Байдена.

Багато оприлюднених документів стосуються вбивці Кеннеді — Лі Харві Освальда. До того ж, у багатьох матеріалах вказується про напруженість між США та Кубою, оцінюються заяви її лідера Фіделя Кастро.