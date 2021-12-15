Национальное управление архивов и записей США обнародовало сотни документов по делу об убийстве Джона Кеннеди

Национальное управление архивов и записей США обнародовало сотни ранее закрытых для широкой общественности документов, связанных с расследованием убийства президента Джона Кеннеди.
Подборка из почти 1 500 отсканированных материалов появилась на сайте учреждения 15 декабря.
«В общей сложности коллекция состоит из более 5 миллионов страниц, связанных с убийством: записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов. Большинство записей открыто для исследования», — говорится в сообщении управления.
Также в управлении подчеркнули, что обнародовали материалы во исполнение меморандума президента Джо Байдена.
Многие из обнародованных документов касаются убийцы Кеннеди — Ли Харви Освальда. К тому же, во многих материалах указывается на напряженность между США и Кубой, оцениваются заявления ее лидера Фиделя Кастро.
Записи можно просмотреть или скачать в виде файлов PDF. Сайт также предлагает текстовый поиск для читателей по ключевым темам или фразам.
- Тридцать пятого президента США Джона Кеннеди застрелили в Далласе 22 ноября 1963 года, когда он ехал в кортеже. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд. Несколько дней спустя Освальда арестовали, но его застрелили в отделении полиции в прямом эфире.
- С тех пор появились многочисленные теории, кому было выгодно убийство президента США, но ни одна не нашла подтверждения.
- В 1992 году президент США Джордж Буш — старший всем документам, содержащим информацию об убийстве Кеннеди, присвоил гриф секретности сроком на 25 лет.
- В 2017 году правительство США опубликовало несколькими пакетами более 20 тысяч ранее засекреченных документов по делу об убийстве президента Кеннеди.