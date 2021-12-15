Национальное управление архивов и записей США обнародовало сотни документов по делу об убийстве Джона Кеннеди

Национальное управление архивов и записей США обнародовало сотни ранее закрытых для широкой общественности документов, связанных с расследованием убийства президента Джона Кеннеди.

Подборка из почти 1 500 отсканированных материалов появилась на сайте учреждения 15 декабря.

«В общей сложности коллекция состоит из более 5 миллионов страниц, связанных с убийством: записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов. Большинство записей открыто для исследования», — говорится в сообщении управления.

Также в управлении подчеркнули, что обнародовали материалы во исполнение меморандума президента Джо Байдена.

Многие из обнародованных документов касаются убийцы Кеннеди — Ли Харви Освальда. К тому же, во многих материалах указывается на напряженность между США и Кубой, оцениваются заявления ее лидера Фиделя Кастро.