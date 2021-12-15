Премʼєр Денис Шмигаль: В Україні достатньо газу та вугілля для проходження опалювального сезону

В Україні у сховища закачали достатньо газу для проходження опалювального сезону, із вугіллям також проблем немає — «все стабільно і спокійно».
Про це премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду в середу, 15 грудня.
За його словами, «Нафтогаз» закачав у підземні сховища 18,6 мільярда кубометрів газу (у 2011 та 2019 роках його було 17,9 млрд). Станом на середину грудня у газосховищах є понад 15 млрд кубометрів газу — «цього достатньо, аби забезпечити блакитним паливом людей, комунальні підприємства та промислових споживачів». Також у грудні очікується 2 млн тон поставок українського та імпортного вугілля, а заплановане споживання — на рівні 1,7 млн тон.
Крім цього, Шмигаль наголосив, що у країні за два місяці від початку опалювального сезону жодних віялових відключень електроенергії не було. Кількагодинні відключення, які можуть відбуватись, — це ремонтні роботи на лініях електропередач, про які попереджають заздалегідь, або аварійні ситуації, пов’язані з погодою. Відключень для примусового зниження споживання електрики не було.
- У жовтні стало відомо, що українські теплоелектроцентралі значно зменшили виробництво електроенергії, а ті, що частково використовують вугілля, припинили роботу. Причина цього — рекордні ціни на газ і вугілля.
- Росія у листопаді зупинила транзит вугілля, що надходить до України з Казахстану. Технічно блокування відбувається на рівні компанії «Российские железные дороги», яка не підтверджує проїзд вагонів з таким вугіллям територією Росії. Там зазначали, що обмеження на транзит казахстанського вугілля в Україну повʼязані із завантаженістю інфраструктури з російського боку. Згодом Казахстан вирішив постачати вугілля в Україну морем.