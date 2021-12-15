Премʼєр Денис Шмигаль: В Україні достатньо газу та вугілля для проходження опалювального сезону

В Україні у сховища закачали достатньо газу для проходження опалювального сезону, із вугіллям також проблем немає — «все стабільно і спокійно».

Про це премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду в середу, 15 грудня.

За його словами, «Нафтогаз» закачав у підземні сховища 18,6 мільярда кубометрів газу (у 2011 та 2019 роках його було 17,9 млрд). Станом на середину грудня у газосховищах є понад 15 млрд кубометрів газу — «цього достатньо, аби забезпечити блакитним паливом людей, комунальні підприємства та промислових споживачів». Також у грудні очікується 2 млн тон поставок українського та імпортного вугілля, а заплановане споживання — на рівні 1,7 млн тон.