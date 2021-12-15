Премьер Денис Шмыгаль: В Украине достаточно газа и угля для прохождения отопительного сезона

В Украине в хранилища закачали достаточное количество газа для прохождения отопительного сезона, с углем также проблем нет — «все стабильно и спокойно».
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства в среду, 15 декабря.
По его словам, «Нафтогаз» закачал в подземные хранилища 18,6 миллиарда кубометров газа (в 2011 и 2019 годах его было 17,9 млрд). По состоянию на середину декабря в газохранилищах есть более 15 миллиардов кубометров газа — «этого достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом людей, коммунальные предприятия и промышленных потребителей». Также в декабре ожидается 2 миллиона тонн поставок украинского и импортного угля, а запланированное потребление — на уровне 1,7 млн тонн.
Кроме этого, Шмыгаль подчеркнул, что в стране за два месяца после начала отопительного сезона никаких веерных отключений электроэнергии не было. Несколькочасовые отключения, которые могут происходить, — это ремонтные работы на линиях электропередач, о которых предупреждают заранее, или аварийные ситуации, связанные с погодой. Отключений для принудительного понижения потребления электричества не было.
- В октябре стало известно, что украинские теплоэлектроцентрали значительно сократили производство электроэнергии, а те, что частично используют уголь, прекратили работу. Причина — рекордные цены на газ и уголь.
- Россия в ноябре остановила транзит угля, который идет в Украину из Казахстана. Техническая блокировка происходит на уровне компании «Российские железные дороги», которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем по территории России. Там отмечают, что ограничения на транзит казахстанского угля в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны. В итоге Казахстан решил поставлять уголь в Украину по морю.