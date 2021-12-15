Премьер Денис Шмыгаль: В Украине достаточно газа и угля для прохождения отопительного сезона

В Украине в хранилища закачали достаточное количество газа для прохождения отопительного сезона, с углем также проблем нет — «все стабильно и спокойно».

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства в среду, 15 декабря.

По его словам, «Нафтогаз» закачал в подземные хранилища 18,6 миллиарда кубометров газа (в 2011 и 2019 годах его было 17,9 млрд). По состоянию на середину декабря в газохранилищах есть более 15 миллиардов кубометров газа — «этого достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом людей, коммунальные предприятия и промышленных потребителей». Также в декабре ожидается 2 миллиона тонн поставок украинского и импортного угля, а запланированное потребление — на уровне 1,7 млн тонн.