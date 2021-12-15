У Кривому Розі чиновники та податківці організували оборудку на 27 млрд грн. Відмивали гроші на будівництві доріг

Посадовці міської ради Кривого Рогу та місцеві податківці підозрюються у розкраданні мільярдів бюджетних коштів під час ремонту доріг та будівництва інфраструктурних об’єктів у місті.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
Аудиторська перевірка встановила, що одне із місцевих товариств регулярно отримувало підряди міської ради Кривого Рогу, а ціни за договори були завищені у кілька разів, хоча роботи фактично не виконувались або проводилися з використанням дешевих матеріалів, які не відповідали заявленій документації.
Однак чиновники міської ради, які були замовниками робіт, на всі проблемні питання закривали очі і не реагували на порушення. Також під час планових перевірок «нічого не помічали» і службові особи управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.
Загалом ці оборудки завдали державі збитків на 27 мільярдів гривень. І це при тому, що річний бюджет Кривого Року становить 7,5 мільярда гривень.
Тепер ДБР проводить обшуки в Криворізькій міській раді, ГУ ДПС у Дніпропетровській області та приватному товаристві.
Досудове розслідування триває за статтею 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.
- Фіндиректору, головному бухгалтеру гірничо-металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг» повідомили про підозру у службовому підробленні та навмисному ухиленні від сплати податків (ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 КК), через що держбюджет зазнав збитків на понад 2,2 мільярда гривень.