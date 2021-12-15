В Кривом Роге чиновники и налоговики организовали схему на 27 млрд грн. Отмывали деньги на строительстве дорог

Чиновники городского совета Кривого Рога и местные налоговики подозреваются в хищении миллиардов бюджетных средств во время ремонта дорог и строительства инфраструктурных объектов в городе.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Аудиторская проверка установила, что одно из местных обществ регулярно получало подряды городского совета Кривого Рога, а цены за договоры были завышены в несколько раз, хотя работы фактически не выполнялись или производились с использованием дешевых материалов, не соответствующих заявленной документации.

Однако чиновники городского совета, которые были заказчиками работ, на все проблемные вопросы закрывали глаза и не реагировали на нарушения. Также в ходе плановых проверок «ничего не замечали» и должностные лица управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

В целом эти сделки нанесли государству ущерб на 27 миллиардов гривен. И это при том, что годовой бюджет Кривого Года составляет 7,5 миллиарда гривен.

ГБР проводит обыски в Криворожском городском совете, ГУ ГНС в Днепропетровской области и частном обществе.

Досудебное расследование продолжается по статье 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.