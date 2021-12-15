Рада призначила трьох членів Нацради з питань телерадіомовлення

Верховна Рада за своєю квотою призначила трьох членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення на три вакантні посади.

На посадах залишилися Ольга Герасимʼюк — голова Нацради, і Олег Черниш — її заступник. За Герасимʼюк проголосували 268 депутатів, а за Черниша віддали 273 голоси.

Третім став Олександр Бурмагін — виконавчий директор громадської організації «Платформа прав людини». Його кандидатуру підтримали 283 народні депутати.

Загалом комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту розглянути 13 кандидатур на заміщення вакантних посад.