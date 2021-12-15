Рада назначила трех членов Нацсовета по вопросам телерадиовещания

Верховная Рада по своей квоте назначила трех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на три вакантных должности.

На должностях остались Ольга Герасимьюк — председатель Нацсовета, и Олег Черныш — ее заместитель. За Герасимьюк проголосовали 268 депутатов, а за Черныша отдали 273 голоса.

Третьим стал Александр Бурмагин — исполнительный директор общественной организации «Платформа прав человека». Его кандидатуру поддержали 283 народных депутата.

Всего комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту рассмотреть 13 кандидатур на замещение вакантных должностей.