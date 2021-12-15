У Німеччині поліція розслідує ймовірну змову антивакцинаторів. Вони нібито планували вбити очільника федеральної землі

У німецькій землі Саксонія поліція почала розслідування ймовірної змови антивакцинаторів. Вони нібито планували вбити прем’єр-міністра землі Міхаеля Кречмера.

Про це пише The Guardian.

За даними правоохоронців, у Дрездені провели обшуки у деяких членів Telegram-групи, в якій обговорювали план убивства Кречмера через карантинні правила в регіоні.

Поліція звернула увагу на деякі спільноти в соцмережах після виходу журналістського розслідування, яке свідчило про наявність обговорень можливого вбивства Кречмера в інтернеті та під час мітингів у місті.

До обшуків правоохоронці навіть залучили спецпризначенців, оскільки деякі члени груп заявляли, що озброєні.