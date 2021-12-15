В Германии полиция расследует вероятный сговор антивакцинаторов. Они якобы планировали убить главу федеральной земли

В немецкой земле Саксония полиция начала расследовать предполагаемый сговор антивакцинаторов. Они якобы планировали убить премьер-министра земли Михаэля Кречмера.

Об этом пишет The Guardian.

По данным правоохранителей, в Дрездене провели обыски у некоторых членов Telegram-группы, в которой обсуждали план убийства Кречмера из-за карантинных правил в регионе.

Полиция обратила внимание на некоторые сообщества в соцсетях после выхода журналистского расследования, в котором шла речь об обсуждениях возможного убийства Кречмера в интернете и на митингах в городе.

К обыскам правоохранители привлекали спецназ, поскольку некоторые члены групп заявляли, что вооружены.