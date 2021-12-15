В Україні за рік вартість новорічного столу зросла на 8%. Олівʼє обійдеться майже у 200 гривень

В Україні в середньому за рік вартість новорічного столу для сім’ї з чотирьох людей за рік зросла на 8,1% і становить 1 844,74 гривні. Про це заявив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко. Для оцінки взяли салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хліб, цукерки і напої. Так, за розрахунками науковців, салат «Олів’є» (3 кг продуктів) обійдеться у 198,54 гривні — це на 24,6 % більше, ніж при святкуванні Нового 2021 року. Найдорожчим інгредієнтом страви є ковбаса — 100 гривень за 0,5 кг (ціна зросла до 43% залежно від виробника).

На рівні минулого року коштуватиме салат «Оселедець під шубою» (1,5 кг продуктів) – 121,57 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Мʼясні продукти за рік подорожчали на 10 — 26 %: пів кіло нарізки «Салямі» коштуватиме 98,50 грн (подорожчала на 10%), нарізка із підчеревини копченої – 110 грн (+10 %), биток зі свинини свіжий – 115 грн (+4,5 %). М’ясо птиці станом на кінець 2021 року залишається найдешевшим поміж видів м’яса, але куряче філе майже зрівнялося з ціною свинини: 1 кг коштує в середньому 120 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 443,50 грн.