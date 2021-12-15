В Украине за год стоимость новогоднего стола выросла на 8%. Оливье обойдется почти в 200 гривен

В Украине в среднем за год стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек за год выросла на 8,1% и составляет 1 844,74 гривны. Об этом заявил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко. Для оценки взяли салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлеб, конфеты и напитки. Так, по расчетам ученых, салат «Оливье» (3 кг продуктов) обойдется в 198,54 гривны – это на 24,6% больше, чем при праздновании Нового 2021 года. Самым дорогим ингредиентом блюда является колбаса — 100 гривен за 0,5 кг (цена выросла до 43% в зависимости от производителя).

На уровне прошлого года будет стоить салат «Селедка под шубой» (1,5 кг продуктов) — 121,57 гривны. Львиную долю его стоимости составит филе сельди — 100 гривен за 0,5 кг. Мясные продукты за год подорожали на 10—26 %: полкило нарезки «Салями» будет стоить 98,50 гривны (подорожала на 10%), нарезка из копченого подчеревка — 110 гривен (+10 %), свежий биток из свинины — 115 гривен (+4,5%). Мясо птицы к концу 2021 года остается самым дешевым видом мяса, но куриное филе почти сравнялось в цене со свининой: 1 кг стоит в среднем 120 гривен. В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,50 гривны.