У Росії санкції проти «ПВК Вагнера» назвали нелегітимними і пригрозили Євросоюзу відповіддю

У Росії назвали санкції Євросоюзу проти «Приватної військової компанії Вагнера» та пов’язаних із нею бойовиків «нелегітимними» та пригрозили діями у відповідь.
Про це заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.
«Привертає увагу, що у списку країн, у яких єврочиновники розгледіли ознаки діяльності нібито афілійованих із Росією приватних військових компаній, – Лівія, Сирія, Україна. Ці поіменовані у рішеннях Ради ЄС країни споріднює те, що «експорт» туди західної демократії призвів до їхньої дестабілізації», — сказала вона.
На думку Захарової, Євросоюз порушує основні норми міжнародного права.
«Незалежні держави, самостійно оцінюючи власні можливості у сфері безпеки, мають усі підстави для налагодження взаємодії із зовнішніми партнерами на свій розсуд. Виходить, що своїми незаконними обмеженнями Євросоюз ставить під сумнів суверенне право держав-членів ООН вибудовувати незалежну внутрішню та зовнішню політику», — додала вона.
Окремо Захарова вкотре запевнила, що приватні військові компанії не підконтрольні офіційній владі РФ.
Також представниця російського МЗС звинуватила Євросоюз у «подвійних стандартах» та нагадала про масовий розстріл мирних жителів на площі Нісур у Багдаді 2007 року американською приватною охоронною компанією Blackwater, заявивши, що «в Євросоюзі воліють не помічати військових найманців, що заплямували себе кров'ю, підшефних їхнім заокеанським союзникам».
- 13 грудня 2021 року Європейський Союз запровадив санкції проти «Приватної військової компанії Вагнера» та пов’язаних із нею вісьмох бойовиків. «ПВК Вагнера» — неофіційна військова організація, яка не входить в регулярні збройні сили Росії і не має юридичного статусу на її території. Військові підрозділи ПВК налічували в різний час і за різними даними від 1 350 до 2 500 осіб. Існування ПВК офіційні особи в Росії заперечують.