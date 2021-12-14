У Росії санкції проти «ПВК Вагнера» назвали нелегітимними і пригрозили Євросоюзу відповіддю

У Росії назвали санкції Євросоюзу проти «Приватної військової компанії Вагнера» та пов’язаних із нею бойовиків «нелегітимними» та пригрозили діями у відповідь.

Про це заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

«Привертає увагу, що у списку країн, у яких єврочиновники розгледіли ознаки діяльності нібито афілійованих із Росією приватних військових компаній, – Лівія, Сирія, Україна. Ці поіменовані у рішеннях Ради ЄС країни споріднює те, що «експорт» туди західної демократії призвів до їхньої дестабілізації», — сказала вона.