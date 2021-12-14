В России санкции против «ЧВК Вагнера» назвали нелегитимными и пригрозили Евросоюзу ответом

В России назвали санкции Евросоюза против «Частной военной компании Вагнера» и связанных с ней боевиков «нелегитимными» и пригрозили ответными действиями.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Привлекает внимание, что в списке стран, в которых еврочиновники рассмотрели признаки деятельности якобы аффилированных с Россией частных военных компаний – Ливия, Сирия, Украина. Эти поименованные в решениях Совета ЕС страны роднит то, что «экспорт» туда западной демократии привел к их дестабилизации», — сказала она.