У США оголосили номінантів кінопремії «Золотий глобус»

У США назвали номінантів престижної кінопремії «Золотий глобус». Серед них є фільм «Дюна» та серіал «Гра в кальмара».

Про це повідомляється на сайті премії.

У списку номінантів опинилися такі стрічки та актори:

Найкращий фільм — драма:

«Белфаст»

«Влада пса»

«Дюна»

«Король Річард»

«CODA: Дитина глухих батьків»

Найкращий телесеріал — драма:

«Гра в кальмара»

«Люпен»

«Спадкоємці»

«Поза»

«Ранкове шоу»

Найкращий режисер:

Кеннет Брана — «Белфаст»

Дені Вільнев — «Дюна»

Меггі Джилленхол — «Незнайома донька»

Джейн Кемпіон — «Влада пса»

Стівен Спілберг – «Вестсайдська історія»

Найкраща акторка — драма:

Леді Гага — «Дім Gucci»

Ніколь Кідман — «Бути Рікардо»

Олівія Колман — «Незнайома дочка»

Крістен Стюарт — «Спенсер»

Джессіка Честейн — «Очі Теммі Фей»

Найкращий актор — драма:

Махершала Алі — «Лебедина пісня»

Хавʼєр Бардем — «Бути Рікардо»

Дензел Вашингтон — «Трагедія Макбета»

Бенедикт Камбербетч — «Влада пса»

Вілл Сміт — «Король Річард»

Найкращий саундтрек:

Джонні Грінвуд — «Влада пса»

Олександр Деспла — «Французький вісник»

Альберт Іглесіас — «Паралельні матері»

Джермейн Франко — «Енканто»

Ханс Циммер — «Дюна»

Найкраща пісня:

“Be Alive” — «Король Річард»

“Dos Oruguitas” — «Енканто»

“Down to Joy” — «Белфаст»

“Here I Am (Singing My Way Home)” — «Респект»

“No Time to Die” — «Не час помирати»

«Золотий глобус» вручає Голівудська асоціація іноземної преси від 1944 року. Ця премія є однією з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії. Церемонія нагородження відбудеться 9 січня 2022 року.