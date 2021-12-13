У США оголосили номінантів кінопремії «Золотий глобус»

У США назвали номінантів престижної кінопремії «Золотий глобус». Серед них є фільм «Дюна» та серіал «Гра в кальмара».
Про це повідомляється на сайті премії.
У списку номінантів опинилися такі стрічки та актори:
Найкращий фільм — драма:
- «Белфаст»
- «Влада пса»
- «Дюна»
- «Король Річард»
- «CODA: Дитина глухих батьків»
Найкращий телесеріал — драма:
- «Гра в кальмара»
- «Люпен»
- «Спадкоємці»
- «Поза»
- «Ранкове шоу»
Найкращий режисер:
- Кеннет Брана — «Белфаст»
- Дені Вільнев — «Дюна»
- Меггі Джилленхол — «Незнайома донька»
- Джейн Кемпіон — «Влада пса»
- Стівен Спілберг – «Вестсайдська історія»
Найкраща акторка — драма:
- Леді Гага — «Дім Gucci»
- Ніколь Кідман — «Бути Рікардо»
- Олівія Колман — «Незнайома дочка»
- Крістен Стюарт — «Спенсер»
- Джессіка Честейн — «Очі Теммі Фей»
Найкращий актор — драма:
- Махершала Алі — «Лебедина пісня»
- Хавʼєр Бардем — «Бути Рікардо»
- Дензел Вашингтон — «Трагедія Макбета»
- Бенедикт Камбербетч — «Влада пса»
- Вілл Сміт — «Король Річард»
Найкращий саундтрек:
- Джонні Грінвуд — «Влада пса»
- Олександр Деспла — «Французький вісник»
- Альберт Іглесіас — «Паралельні матері»
- Джермейн Франко — «Енканто»
- Ханс Циммер — «Дюна»
Найкраща пісня:
- “Be Alive” — «Король Річард»
- “Dos Oruguitas” — «Енканто»
- “Down to Joy” — «Белфаст»
- “Here I Am (Singing My Way Home)” — «Респект»
- “No Time to Die” — «Не час помирати»
«Золотий глобус» вручає Голівудська асоціація іноземної преси від 1944 року. Ця премія є однією з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії. Церемонія нагородження відбудеться 9 січня 2022 року.