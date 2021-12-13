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У США оголосили номінантів кінопремії «Золотий глобус»

Автор:
Олексій Ярмоленко
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У США назвали номінантів престижної кінопремії «Золотий глобус». Серед них є фільм «Дюна» та серіал «Гра в кальмара».

Про це повідомляється на сайті премії.

У списку номінантів опинилися такі стрічки та актори:

Найкращий фільм — драма:

  • «Белфаст»
  • «Влада пса»
  • «Дюна»
  • «Король Річард»
  • «CODA: Дитина глухих батьків»

Найкращий телесеріал — драма:

  • «Гра в кальмара»
  • «Люпен»
  • «Спадкоємці»
  • «Поза»
  • «Ранкове шоу»

Найкращий режисер:

  • Кеннет Брана — «Белфаст»
  • Дені Вільнев — «Дюна»
  • Меггі Джилленхол — «Незнайома донька»
  • Джейн Кемпіон — «Влада пса»
  • Стівен Спілберг – «Вестсайдська історія»

Найкраща акторка — драма:

  • Леді Гага — «Дім Gucci»
  • Ніколь Кідман — «Бути Рікардо»
  • Олівія Колман — «Незнайома дочка»
  • Крістен Стюарт — «Спенсер»
  • Джессіка Честейн — «Очі Теммі Фей»

Найкращий актор — драма:

  • Махершала Алі — «Лебедина пісня»
  • Хавʼєр Бардем — «Бути Рікардо»
  • Дензел Вашингтон — «Трагедія Макбета»
  • Бенедикт Камбербетч — «Влада пса»
  • Вілл Сміт — «Король Річард»

Найкращий саундтрек:

  • Джонні Грінвуд — «Влада пса»
  • Олександр Деспла — «Французький вісник»
  • Альберт Іглесіас — «Паралельні матері»
  • Джермейн Франко — «Енканто»
  • Ханс Циммер — «Дюна»

Найкраща пісня:

  • “Be Alive” — «Король Річард»
  • “Dos Oruguitas” — «Енканто»
  • “Down to Joy” — «Белфаст»
  • “Here I Am (Singing My Way Home)” — «Респект»
  • “No Time to Die” — «Не час помирати»

«Золотий глобус» вручає Голівудська асоціація іноземної преси від 1944 року. Ця премія є однією з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії. Церемонія нагородження відбудеться 9 січня 2022 року.