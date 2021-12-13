В США объявили номинантов кинопремии «Золотой глобус»

В США назвали номинантов престижной кинопремии «Золотой глобус». Среди них фильм «Дюна» и сериал «Игра в кальмара».

Об этом сообщается на сайте премии.

В списке номинантов оказались следующие фильмы и актеры:

Лучший фильм — драма:

«Белфаст»

«Власть пса»

«Дюна»

«Король Ричард»

«CODA: Ребенок глухих родителей»

Лучший телесериал — драма:

«Игра в кальмара»

«Люпен»

«Наследники»

«Поза»

«Утреннее шоу»

Лучший режиссер:

Кеннет Брана — «Белфаст»

Дэнни Вильнев — «Дюна»

Мэгги Джилленхол — «Незнакомая дочь»

Джейн Кэмпион — «Власть пса»

Стивен Спилберг — «Вестсайдская история»

Лучшая актриса — драма:

Леди Гага — «Дом Gucci»

Николь Кидман — «Быть Рикардо»

Оливия Колман — «Незнакомая дочь»

Кристен Стюарт — «Спенсер»

Джессика Честейн — «Глаза Темми Фэй»

Лучший актер — драма:

Махершала Али — «Лебединая песня»

Хавьер Бардем — «Быть Рикардо»

Дензел Вашингтон — «Трагедия Макбета»

Бенедикт Камбербэтч — «Власть пса»

Уилл Смит — «Король Ричард»

Лучший саундтрек:

Джонни Гринвуд — «Власть пса»

Александр Деспла — «Французский вестник»

Альберт Иглесиас — «Параллельные матери»

Джермейн Франко — «Энканто»

Ханс Циммер — «Дюна»

Лучшая песня:

“Be Alive” — «Король Ричард»

“Dos Oruguitas” — «Энканто»

“Down to Joy” — «Белфаст»

“Here I Am (Singing My Way Home)” — «Респект»

“No Time to Die” — «Не время умирать»

«Золотой глобус» вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы с 1944 года. Эта премия — одна из самых почетных наград американской киноиндустрии. Церемония награждения состоится 9 января 2022 года.