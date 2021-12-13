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В США объявили номинантов кинопремии «Золотой глобус»

Автор:
Алексей Ярмоленко
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В США назвали номинантов престижной кинопремии «Золотой глобус». Среди них фильм «Дюна» и сериал «Игра в кальмара».

Об этом сообщается на сайте премии.

В списке номинантов оказались следующие фильмы и актеры:

Лучший фильм — драма:

  • «Белфаст»
  • «Власть пса»
  • «Дюна»
  • «Король Ричард»
  • «CODA: Ребенок глухих родителей»

Лучший телесериал — драма:

  • «Игра в кальмара»
  • «Люпен»
  • «Наследники»
  • «Поза»
  • «Утреннее шоу»

Лучший режиссер:

  • Кеннет Брана — «Белфаст»
  • Дэнни Вильнев — «Дюна»
  • Мэгги Джилленхол — «Незнакомая дочь»
  • Джейн Кэмпион — «Власть пса»
  • Стивен Спилберг — «Вестсайдская история»

Лучшая актриса — драма:

  • Леди Гага — «Дом Gucci»
  • Николь Кидман — «Быть Рикардо»
  • Оливия Колман — «Незнакомая дочь»
  • Кристен Стюарт — «Спенсер»
  • Джессика Честейн — «Глаза Темми Фэй»

Лучший актер — драма:

  • Махершала Али — «Лебединая песня»
  • Хавьер Бардем — «Быть Рикардо»
  • Дензел Вашингтон — «Трагедия Макбета»
  • Бенедикт Камбербэтч — «Власть пса»
  • Уилл Смит — «Король Ричард»

Лучший саундтрек:

  • Джонни Гринвуд — «Власть пса»
  • Александр Деспла — «Французский вестник»
  • Альберт Иглесиас — «Параллельные матери»
  • Джермейн Франко — «Энканто»
  • Ханс Циммер — «Дюна»

Лучшая песня:

  • “Be Alive” — «Король Ричард»
  • “Dos Oruguitas” — «Энканто»
  • “Down to Joy” — «Белфаст»
  • “Here I Am (Singing My Way Home)” — «Респект»
  • “No Time to Die” — «Не время умирать»

«Золотой глобус» вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы с 1944 года. Эта премия — одна из самых почетных наград американской киноиндустрии. Церемония награждения состоится 9 января 2022 года.