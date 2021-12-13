Похолодання та дощі з мокрим снігом. Синоптики спрогнозували погоду на тиждень

В Україні протягом тижня 14—19 грудня температура знижуватиметься, а у вихідні очікується відчутне похолодання в більшості областей.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, час від часу йтимуть опади: невеликий дощ очікується у вівторок майже на всій території України (крім південного сходу та сходу), натомість у середу дощитиме в південно-східній частині. У четвер дощитиме в більшості областей. На заході та півночі країни — дощ із мокрим снігом.