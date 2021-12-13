Похолодание и дожди с мокрым снегом. Синоптики спрогнозировали погоду на неделю

В Украине в течение недели 14—19 декабря температура будет снижаться, а к выходным ожидается ощутимое похолодание в большинстве областей.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, время от времени будут идти осадки: небольшой дождь ожидается во вторник почти на всей территории Украины (кроме юго-востока и востока), в среду будет дождь в юго-восточной части. В четверг дождь пройдет в большинстве областей. На западе и севере страны — дождь с мокрым снегом.