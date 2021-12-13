Запад Украины засыпает снегом, коммунальщики не успевают убирать улицы

Запад Украины засыпало снегом — он идет вторые сутки и не собирается прекращаться.

Об этом сообщают местные власти, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Служба автомобильных дорог.

По данным синоптиков, во вторник, 14 декабря, в западных областях ожидается мокрый снег, местами налипание, гололед, на дорогах гололедица.

Коммунальщики работают и днем и ночью, однако не успевают убирать города от снега.

1 9















Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Львовский городской совет

Во Львове и селах территориальной громады почти сотня единиц снегоуборочной техники будет работать вторую ночь подряд, также привлечены 2,5 тысячи работников.

Такая же ситуация в Ровенской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской областях. В нескольких областях перекрывали дороги.

В Укргидрометцентре предупредили, что из-за снегопада и метелей в ближайшие два дня в высокогорье Ивано-Франковской области и в горах Львовской, высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, 14 декабря в западных областях на дорогах будет скользко, возможны нарушения движения транспорта.