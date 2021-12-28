Голлівудська акторка Мілла Йовович стала новим амбасадором Johnnie Walker

Всесвітньовідома актриса та модель Мілла Йовович стала амбасадором бренду Johnnie Walker і долучилася до кампанії THE WALKERS. Раніше рух підтримав Едрієн Броуді — Johnnie Walker почав співпрацювати з актором цієї осені.

«Актриса дотримується ідеї, що тільки невпинний рух уперед дозволяє досягнути успіху. Ви рухаєтеся вперед, коли наважуєтесь на несподівані повороти, коли готові ігнорувати межі та ризикувати всім», — йдеться у пресрелізі компанії.

Така філософія дуже близька Міллі Йовович, саме тому вона стала амбасадором бренду Johnnie Walker.

«Ми є свідками безпрецедентної трансформації у світі. Сьогодні ключові якості — налаштованість на позитив, стійкість і мужність продовжувати шлях. У мене теж є проблеми, але, як і Джонні, я волію йти вперед. Я розумію, що коли я роблю так, до мене долучаються люди, які так само, як і я, вважають за краще продовжувати рухатися — і разом ми стаємо сильнішими», — каже Мілла Йовович.

Чоловік Мілли Йовович Пол У. С. Андерсон став режисером ролику в рамках кампанії Less Talking, Keep Walking. Подружжя не вперше працює разом, за словами Йовович, вони — чудова команда.

«Johnnie Walker Black Label відіграє роль талісмана актриси впродовж усього ролика — як на філософському, так і на фізичному рівні», — наголошують у пресрелізі.

Головна ідея кампанії — спонукати людей продовжувати рухатися вперед, спілкуватися впевненіше та поширювати позитив, сміливість і наснагу. «Джонні Уокер ніколи не йшов второваною дорогою. Він не вірив у життя за правилами. Він знав, що життя великих людей не розгортаються прямолінійно. Прогрес відбувається, коли людина ухвалює несподівані рішення», — зазначила бренд-менеджер Дора-Анна Феєс.