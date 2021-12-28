Голливудская актриса Милла Йовович стала новым послом Johnnie Walker

Всемирно известная актриса и модель Милла Йовович стала послом бренда Johnnie Walker и присоединилась к кампании THE WALKERS. Ранее движение поддержал Эдриен Броуди — Johnnie Walker начал сотрудничать с актером этой осенью.

«Актриса придерживается идеи, что только непрерывное движение вперед позволяет добиться успеха. Вы двигаетесь вперед, когда решаетесь на неожиданные повороты, готовы игнорировать границы и рисковать всем», — говорится в пресс-релизе компании.

Такая философия очень близка Милле Йовович, поэтому она стала послом бренда Johnnie Walker.

«Мы являемся свидетелями беспрецедентной трансформации в мире. Сегодня ключевые качества — настроенность на позитив, стойкость и мужество продолжать идти. У меня тоже есть проблемы, но, как и Джонни, я предпочитаю идти вперед. Я понимаю, что когда я поступаю так, ко мне приобщаются люди, которые так же, как и я, предпочитают продолжать двигаться — и вместе мы становимся сильнее», — говорит Милла Йовович.

Муж Миллы Йовович Пол У. С. Андерсон стал режиссером ролика в рамках кампании Less Talking, Keep Walking. Супруги не в первый раз работают вместе, по словам Йовович, они — отличная команда.

«Johnnie Walker Black Label играет роль талисмана актрисы на протяжении всего ролика — как на философском, так и физическом уровне», — отмечают в пресс-релизе.

Главная идея кампании — побуждать людей продолжать двигаться вперед, общаться увереннее и распространять позитив, смелость и воодушевление. «Джонни Уокер никогда не шел по проторенной дороге. Он не верил в жизнь по правилам. Он знал, что жизни великих людей не разворачиваются прямолинейно. Прогресс происходит, когда человек принимает неожиданные решения», — отметила бренд-менеджер Дора-Анна Фейес.