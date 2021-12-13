Путін звинуватив Україну у привласненні зарубіжних активів СРСР. В українському МЗС заявили про маніпуляцію фактами

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що Україна не передала майно СРСР, є «маніпуляцією фактами».
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Інтерфакс-Україна.
«Розподіл радянського майна регулюється Договором про правонаступництво за зовнішнім державним боргом і активами СРСР від 1991 року», — розповів він.
За словами Ніколенка, згідно з угодою частка України в загальній сумі боргу і активів СРСР становить 16,37%.
Також він пояснив, що в 1994 році Україна та Росія підписали «угоду про нульовий варіант», згідно з яким РФ зобовʼязалася виплатити українську частку в зовнішньому державному боргу СРСР, а Україна мала передати Росії свою частку в активах СРСР станом на 1 грудня 1991 року.
«Ігнорування російською стороною законних вимог надати інформацію про вартість українських активів, які мали передаватися, унеможливило ратифікацію угоди Верховною Радою України. Цей документ не набув чинності ні для України, ні для РФ. Отже говорити про невиконання будь-яких зобовʼязань без належного правового процесу необґрунтовано», — додав Ніколенко.
Зазначимо, напередодні, 12 грудня, Путін заявив, що Росія нібито погасила всі борги колишнього Радянського Союзу, а Україну звинуватив у тому, що вона не передала зарубіжні активи колишнього СРСР.
- 10 грудня Служба безпеки України відкрила онлайн-доступ до архівних документів радянських репресивних органів у Криму. Ці документи місять відомості про репресованих та фотографії до них.
- У червні 2019 року вперше були опубліковані сканкопії Договору про ненапад, він же «пакт Молотова — Ріббентропа», між нацистською Німеччиною і СРСР, який був підписаний 23 серпня 1939 року. Документ містить пункт про захоплення країн Балтії та Польщі.
- У МЗС РФ це назвали вимушеним підписанням, а Путін звинуватив Польщу у розвʼязанні Другої світової війни та підтримці Гітлера. При цьому багато істориків і низка документів говорять про те, що режими СРСР та Німеччини були практично однаковими у питаннях знищення народів і захоплення територій.