Путин обвинил Украину в присвоении зарубежных активов СССР. В украинском МИД заявили о манипуляции фактами

Заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина не передала имущество СССР, является «манипуляцией фактами».
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Интерфакс-Украина.
«Распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года», — рассказал он.
По словам Николенко, согласно договору доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%.
Также он пояснил, что в 1994 году Украина и Россия подписали «соглашение о нулевом варианте», согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР, а Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.
«Игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделало невозможным ратификацию соглашения Верховной Радой Украины. Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса необоснованно», — добавил Николенко.
Отметим, накануне, 12 декабря, Путин заявил, что Россия якобы погасила все долги бывшего Советского Союза, а Украину обвинил в том, что она не передала зарубежные активы бывшего СССР.
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