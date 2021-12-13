Путин обвинил Украину в присвоении зарубежных активов СССР. В украинском МИД заявили о манипуляции фактами

«Распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года», — рассказал он.

Заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина не передала имущество СССР, является «манипуляцией фактами».

Также он пояснил, что в 1994 году Украина и Россия подписали «соглашение о нулевом варианте», согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР, а Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

«Игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделало невозможным ратификацию соглашения Верховной Радой Украины. Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса необоснованно», — добавил Николенко.

Отметим, накануне, 12 декабря, Путин заявил, что Россия якобы погасила все долги бывшего Советского Союза, а Украину обвинил в том, что она не передала зарубежные активы бывшего СССР.