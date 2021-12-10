СБУ рассекретила документы о советских репрессиях в Крыму

Служба безопасности Украины открыла онлайн-доступ к архивным документам советских репрессивных органов в Крыму.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
«Обнародованные материалы имеют важное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытости Крымских архивов. В настоящее время очень важно знакомить широкую общественность с исторической правдой. В частности, об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, которые совершались коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове», — отметили представители Отраслевого государственного архива СБУ на презентации инициативы.
С документами можно ознакомиться на официальном сайте Укргосархива в специальной рубрике «Документы Крыма». Среди материалов, которые теперь можно просмотреть онлайн:
- акты об исполнении смертных приговоров органов ВНК – ОГПУ за 1920–1922 и 1928–1934 гг. и судебных органов на территории Крыма за 1920–1941 гг;
- протоколы заседаний Крымских коллегий ВНК и президиума ОГПУ в Симферополе, Севастополе и Феодосии за 1921-1922 гг.;
- часть протоколов заседаний «тройки» управления НКВД Крымской автономной республики за 1937 год.
Эти документы содержат сведения о репрессированных и фотографии к ним. Из 106 архивных дел, освещающих репрессивную деятельность советских органов госбезопасности в Крыму, обнародованы электронные копии 30 дел.
В течение следующего года Архив СБУ планирует продолжить пополнение тематической коллекции, в частности, протоколами заседаний «тройки» УНКВД Крымской АССР и актами об исполнении смертных приговоров по решению этого внесудебного органа на территории Крымской АССР за 1937–1938 гг.
- Ранее государственный архив Службы безопасности Украины обнародовал секретные документы КГБ по аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года.
- Служба безопасности обнародовала документы из архивов КГБ СССР, содержащие факты террора и репрессий против украинцев. Также там есть информация о судьбах представителей Расстрелянного возрождения – духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов.