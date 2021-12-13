«Міс Всесвіт — 2021» стала індійська модель Гарнааз Сандху

Серед 80 учасниць з усього світу титул «Міс Всесвіт — 2021» здобула 21-річна індійська модель Гарнааз Сандху. Конкурс проходив у курортному місті Ейлат на півдні Ізраїлю.

Про це йдеться на сайті конкурсу.

Друге та третє місця посіли Надя Ферейра з Парагваю та Лаліла Мсване з Південно-Африканської Республіки.

Переможниця конкурсу подає себе як активна прихильниця розширення прав і можливостей жінок. У вільний час захоплюється йогою, танцями, кулінарією, верховою їздою і грою в шахи.

Загалом Сандху стала третьою індійкою, якій вдалося перемогти на «Міс Всесвіт». Нещодавно вона також здобула титул «Міс Діва — 2021», а у 2019 році отримала корону Femina Miss India 2019.

Цьогоріч Україну представляла 27-річна Анна Неплях з Дніпра.