«Мисс Вселенная — 2021» стала индийская модель Гарнааз Сандху

Среди 80 участниц со всего мира титул «Мисс Вселенная — 2021» завоевала 21-летняя индийская модель Гарнааз Сандху. Конкурс проходил в курортном городе Эйлат на юге Израиля.

Об этом идет речь на сайте конкурса.

Второе и третье места заняли Надя Ферейра из Парагвая и Лалила Мсване из Южно-Африканской Республики.

Победительница конкурса представляет себя как активная поклонница расширения прав и возможностей женщин. В свободное время увлекается йогой, танцами, кулинарией, верховой ездой и игрой в шахматы.

В целом Сандху стала третьей индийкой, которой удалось победить на «Мисс Вселенная». Недавно она также завоевала титул «Мисс Дева — 2021», а в 2019 году получила корону Femina Miss India 2019.

В этом году Украину представляла 27-летняя Анна Неплях из Днепра.