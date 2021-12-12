NASA запустило нову систему моніторингу астероїдів для розрахунку ризиків зіткнень із Землею

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) запустило нову систему моніторингу астероїдів Sentry-II, яка розраховує ймовірність їх зіткнення із Землею протягом наступних 100 років і вище.

Як повідомляється на сайті NASA, Sentry-II замінила запущену у 2002 році систему Sentry і тепер враховує фактор ефекту Ярковського — слабкий реактивний імпульс астероїдів, який зʼявляється при нагріванні поверхонь. Sentry цього ефекту не враховувала, через що вченим доводилося вручну аналізувати «особливі випадки». Зазначене явище може впливати на траєкторію астероїдів у майбутньому, наприклад протягом десятиліть і століть.

Sentry-II також точно розраховуватиме ймовірність зіткнення із Землею астероїдів, які знаходилися на дуже близькій відстані. Sentry цього не могла робити.

Крім цього, NASA запустило сайт Eyes on Asteroids, на якому відображені всі виявлені астероїди, у тому числі 2 200 потенційно небезпечних для Землі, та їх траєкторії. Дані сайту постійно оновлюються.