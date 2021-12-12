Хакери зламали Twitter премʼєра Індії та опублікували твіт про біткоїн

У суботу, 11 грудня, невідомі хакери зламали особистий аккаунт у Twitter премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді та опублікували твіт про біткоїн.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Від імені Моді хакери опублікували запис, в якому говорилося, що в Індії дозволили біткоїн як законний платіжний засіб, а індійський уряд офіційно купив перші 500 біткоїнів, щоб роздати їх населенню.

Невідомо, як довго обліковий запис Моді перебував у руках хакерів. Офіс премʼєра повідомив про злам через кілька годин після постів журналістів, закликавши не звертати уваги на публікації акаунта. Там додали, що сторонні керували обліковим записом «недовго».