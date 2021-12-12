Хакеры взломали Twitter премьера Индии и опубликовали твит о биткоине

В субботу, 11 декабря, неизвестные хакеры взломали личный аккаунт в Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди и опубликовали твит о биткоине.

Об этом сообщает Al Jazeera.

От имени Моди хакеры опубликовали запись, в которой говорилось, что в Индии разрешили биткойн в качестве законного платежного средства, а индийское правительство официально купило первые 500 биткоинов, чтобы раздать их населению.

Неизвестно, как долго аккаунт Моди находился в руках хакеров. Офис премьера сообщил о взломе через несколько часов после постов журналистов, призвав не обращать внимания на публикации аккаунта. Там добавили, что посторонние управляли аккаунтом «недолго».